アメリカのトランプ大統領は12日、抗議デモが続くイランと取引を行う国に対し、25％の追加関税を課すことを発表しました。イランでは大規模な反政府デモが続いていて、ノルウェーに拠点を置く人権団体は、治安部隊などとの衝突で少なくとも648人が死亡したと発表しました。こうした中、トランプ大統領は12日、SNSで「イランと取引を行う全ての国は、アメリカとの全ての取引で25％の関税を支払うことになる」と発表しました。追加関