県内は雲が広がり雨や雪が降っているところがあります。また、風も強くなっていて気象台は東部北に暴風警報を発表し、警戒を呼びかけています。北陸上空を寒冷前線が通過する影響で、県内は西よりの風が非常に強く吹き、荒れた天気となりそうです。気象台は魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に暴風警報を出しています。予想される最大風速は陸上で12メートル、海上は東部で20メートル、西部で18メートルで