石川県は13日、2024年の能登半島地震と豪雨の被災者向けに昨年1〜2月に実施した第1回健康調査の結果を公表した。回答した1万6377人中、病気の治療を中断したり、心の健康状態悪化が懸念されたりするなど健康リスクのある「要確認者」が11.2％に当たる1830人いた。要確認者のうち、1436人が心の状態悪化が懸念される人だった。県は第2回調査を昨年11〜12月に実施しており、専門家を交えて両方の結果を詳しく分析し、被災者支援