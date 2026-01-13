片山財務相はレアアースなどの重要鉱物を議題とする財務相会合に出席し、中国への依存度を「スピード感を持って下げることでほぼ合意した」と明らかにしました。片山財務相「中国の禁輸措置が表明された直後のこのタイミングで、世界にとってこの問題は喫緊の課題であるという、重要鉱物・クリティカルミネラルのサプライチェーンの強靭化について率直に意見が交換できて、 一定の合意ができたことは非常に有意義であった」会合は