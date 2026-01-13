かっぱ寿司は、2026年1月13日から21日までの平日限定で「かっぱの挑戦平日（得）メニュー」を実施しています。ちょい足しにうれしいメニュー1月13日から21日の期間中、平日限定で「香ばし炙りおにぎり」と「ちょこっとフライドポテト」が90円で提供されます。・香ばし炙りおにぎり 特製タレを塗り直火で炙ることで、外はカリッ、中はふっくらとした仕上がりに。刻みたくあんの食感が良いアクセントになり、香りと食感のハーモニ