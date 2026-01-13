県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、海沿いを中心に風が強まっています。暴風や高波に警戒が必要です。13日の県内は発達した低気圧の影響で荒れた天気となっています。佐渡市両津や相川では20メートルを超える強い風を観測しました。この影響で佐渡汽船のジェットフォイルは全便が欠航しています。大気の非常に不安定な状態は14日にかけて続く見込みで、最大瞬間風速は佐渡市で35メートル、そのほかで30メ&#