元プロ野球選手の中田翔（36）が1月10日、Instagramを更新。北海道旅行中の出来事を報告した。 【画像】杉谷拳士、SASUKEで落水し“大将”中田翔にすがるも…「抱きしめて」からの展開に「オモロすぎ」 「初日ホテルにチェックインした時にこれがあり感動しました。。めちゃくちゃ癒されました！！！」と投稿されたのは、ニューオータニイン札幌にチェックインした際のメッセージカード。カӦ