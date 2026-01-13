インディアナ・ペイサーズ vs ボストン・セルティックス日付：2026年1月13日（火）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 98 - 96 ボストン・セルティックス NBAのインディアナ・ペイサーズ対ボストン・セルティックスがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルテ