現地１月12日に開催されたFAカップの３回戦で、遠藤航が所属する１部のリバプールが３部のバーンズリーとホームで対戦。４−１で勝利を飾った。大勝したゲームで先制点を挙げたのが25歳のMFドミニク・ソボスライだ。８分、敵陣中央で味方からパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈な長距離砲をゴール左に突き刺してみせた。的を射抜くような鋭撃。試合を中継した『U-NEXTフットボール』の公式Xが「とんでもない一撃」など