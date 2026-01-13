１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝が国立競技場で開催され、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を３−０で破って初優勝。夏のインターハイとの２冠を達成した。この大一番の入場者数は、なんと大会史上最多の６万142人。ついに６万人の大台を突破した。このニュースは海を越えて、海外でも話題となっている。韓国メディア『Xports News』は「日本の高校サッカー決勝に６万人の観客が集まったというのは本当