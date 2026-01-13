「BCNランキング」2025年12月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）2位AQUOS 4K4T-C50GL1（シャープ）3位REGZA43Z670R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）5位BRAVIA 7K-55XR70（ソニー）6位REGZA43M550R（TVS REGZA）7位BRAVIA 7K-65XR70（ソニー）8位REGZA50Z670R（TVS REGZA）9位43P7K4