［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）今大会５試合で18得点。インターハイ王者であり、優勝候補筆頭として臨んだ神村学園は、強力な攻撃力がクローズアップされがちだが、攻守のバランスが非常に優れたチームだ。それゆえ、堅守も光った。５試合でわずか２失点に抑え込んだなか、守護神の寺田健太郎（３年）が確かなインパクトを放った。クリーンシートを