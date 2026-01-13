【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月20日に発売となる、櫻坂46松田里奈の1st写真集『まつりの時間』より、6種の封入特典のうち、第4弾が解禁された。 ■松田里奈と一緒にお祝いをしている気分になれる一枚 写真集の撮影期間中に26歳の誕生日を迎えた松田里奈。 封入特典第4弾は、オークランドのレストランでお祝いをした、特別なひとときを切り取った一枚。彼女と一緒にお祝いをしている気分になれるポストカ