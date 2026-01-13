13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1830円高の5万3770円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3540.6円に対しては229.40円高。出来高は4万6990枚となっている。 TOPIX先物期近は3605ポイントと前日比87ポイント高、現物終値比11.68ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53770 +1