これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪警報、佐渡市には合わせて暴風警報が発表されています。 その他、沿岸各地に波浪・強風注意報、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が出ています。 ◆13日(火)これからの天気 低気圧や前線が近づくため、断続的に雨が降るでしょう。山沿いは雪が降り、夜は沿岸部でも雪に変わりそうです。 また、次第に西より