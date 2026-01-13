¥é¥à¥µー¥ë¾òÌó¤Î¡Ø¼¾ÃÏÅÔ»Ô¡Ù¤ËÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·³ã»Ô¤Ç¡¢〝³ã¤ä¼¾ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ〟¤òPR¤·¤è¤¦¤È³ØÀ¸¤é¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥à¥µー¥ë¾òÌó¤Î¡Ø¼¾ÃÏÅÔ»Ô¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿·³ã»Ô¡£¡Ø³ã¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ÔÌ±¤Ê¤É¤Ë¹­¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ø¼¾ÃÏ¤ÈÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦ìÔÂô¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2025·î12·î¤ËÌîÅç¾½»ÒÉû»ÔÄ¹¤ä³ØÀ¸¤é¤¬°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¿·³ã¹ñºÝ¾ðÊóÂç³Ø ¸ÅÀîÍª¤µ¤ó ¡ÖÌþ¤ä