女性の遺体を壁の中に遺棄したとして、北海道日高町の男が逮捕された事件で、男の知人の２０代女性が、行方不明届が出される前日の夕方、自宅近くの防犯カメラに映っていたことがわかりました。松倉俊彦容疑者は１２月３１日ごろ、日高町で経営するバーの店内に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は壁の中の空間に置かれ、板で隠された状態でした。１月１日、松倉容疑者の知人の２０代女性が行方不明との届け出