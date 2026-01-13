若者に献血を呼びかけるキャンペーンが長崎大学で行われました。 「はたちの献血キャンペーン」は若者に献血への協力を呼びかけようと県赤十字血液センターが毎年行っています。 県内の10代と20代の献血者数は1989年から年々減少していて、冬の時期は感染症の流行や、寒さの影響で外出する人が 少ないなどの理由で特に減少傾向にあるといいます。 （献血した学生） 「自分に出来ること