デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、エントリーモデルという位置づけのスマートフォン「Phone (3a) Lite」を2026年1月15日に発売する。AIがさまざまなシーンをサポート特徴的なシースルーデザインを採用し、強化ガラスと精密に加工されたアルミニウム製パーツを組み合わせ、力強さと美しさを表現している。通知を受信すると、背面に搭載した「Glyphライト」が光って知らせる。約6.77型フルHD＋（2392×1080ドット）有