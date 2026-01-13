東京・東村山市で2025年12月、自宅敷地内に止めてあった自転車が、バックしてきた乗用車に何度も接触される当て逃げ被害があり、防犯カメラに一部始終が記録されていた。被害者は愛用10年の自転車を壊され、無言で立ち去った運転手の対応に「せめてなにか一言あれば…」と話している。壁と車に挟まれた自転車…2025年12月、東京・東村山市でカメラが捉えたのは、バックしてきた乗用車だ。その次の瞬間、止めてあった自転車と接触し