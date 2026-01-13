スキージャンプの郄梨沙羅（29、クラレ）が自身4回目となるオリンピック出場を目指している。17歳でソチ五輪（4位）に出場し、平昌大会（2018年）では銅メダルを獲得するなどスキージャンプ界を牽引してきたが、前回大会では混合団体でスーツの規程違反による失格を経験。葛藤を乗り越え現役続行を決め、“4年後”へと進んできた。郄梨が10代の頃から取材を続けるシドニー五輪マラソン金メダリストの高橋尚子さんが