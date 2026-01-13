2025年、日本を訪れた外国人旅行者の数が3900万人を突破し、過去最多を記録した2024年を上回ったことがわかった。史上初の年間で4000万人超えが確実視されている。こうしたなか、外国人観光客に対するおもてなしを向上させるため、タクシー運転手が英語のスピーキング能力向上に励んでいる。東京タクシーセンターでは、10年ほど前からタクシー運転手による英語おもてなしコンテストを実施してきた。コンテストでは、英語でのあいさ