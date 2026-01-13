木原官房長官は１３日午前、衆参両院の議院運営委員会理事会にそれぞれ出席し、通常国会を２３日に召集すると伝達した。高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入っていることを踏まえ、与党側は施政方針演説などの日程案は提示しなかった。与野党は、衆院選に向けた準備をさらに加速させる構えだ。衆院議運理事会では、野党側から、通常国会冒頭で衆院を解散する可能性を問われたのに対し、木原氏は「報道は承知してい