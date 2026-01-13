東野圭吾による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社文庫）を原作に、俳優の福山雅治と有村架純の初共演により映画化された『ブラック・ショーマン』のBlu-ray＆DVDが、4月1日に発売されることが決定した。同時にレンタルも開始される。【画像】映画『ブラック・ショーマン』場面写真本作は、福山演じるラスベガスで名を馳せた天才マジシャン・神尾武史が、巧みな話術と観察眼で事件の謎に迫るミステリーエ