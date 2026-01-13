バイオマス発電事業を巡って連帯保証契約を偽装し、融資金7億円を詐取したとして、警視庁は13日、詐欺などの疑いで鉄鋼建材商社「伊藤忠丸紅住商テクノスチール」の元土木建材部長の男らを逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。