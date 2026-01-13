1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ENHYPENが堂々たるパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。【映像】20歳とは思えない！足が長すぎるニキENHYPENは日本人メンバー1人を含む、7人組ボーイズグループ。サバイバルオーディション番組『I-LAND』から誕生し、2020年にデビュー。昨年夏には味の素スタジアム、ヤンマースタジアム長居で初の日本スタジアムツアーを開催。今月16日には7thミニアル