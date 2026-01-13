鐵砲洲稲荷神社の「寒中みそぎ」に参加して、魂を清め、無病息災をいのる人たち＝11日、東京/Louise Delmotte/AP（CNN）東京の鐵砲洲稲荷神社で11日、多くの参拝者が深呼吸をして、勇敢にも氷水に身を沈めた。心身を清め、無病息災を願う新年恒例の行事だ。「寒中みそぎ」と呼ばれるこの行事には、白いふんどし姿の男性を中心に、白装束の女性も含め約100人が参加した。境内では打楽器や笛の音が響き、氷の塊が浮かぶひざ下ほどの