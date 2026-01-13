通常国会冒頭での衆議院解散を検討する高市首相を巡り、野党側は選挙に向けた準備を進めています。立憲民主党は、党の支援団体である連合に選挙での支援を要請しました。FNNのカメラは13日午前9時過ぎ、連合会館に入る野田代表、安住幹事長の姿をとらえました。立憲側は連合の芳野会長と会談し、解散となった場合の選挙支援を要請しました。立憲民主党・安住幹事長：（衆院選での）ご支援をお願いして、一生懸命頑張ろうということ