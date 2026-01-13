お笑いコンビ「春とヒコーキ」（土岡哲朗、ぐんぴぃ）が４月１０日から３年ぶりの単独ライブ「モンキービジネス」を開催する。単独ライブは、２０２１年の「孤独を着こなすな」、２３年の「春とヒコーキ『龍』」に続く３回目。４月から５月にかけて大阪・ＡＢＣホール、福岡・西鉄ホール、北海道・サッポロファクトリーホール、東京・日経ホールの４都市４会場を回る。単独ライブで全国の都市を巡るのは自身初の試みだ。２人