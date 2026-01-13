SBI証券とSBI新生銀行は、両社が提供する「SBIハイパー預金」の預金残高が、2026年1月9日時点で1兆円を突破したと発表した。あわせて、口座申込件数も30万件を超えたとしている。※SBIハイパー預金の詳細に関しては、記事末尾記載のリンク先に記載○金利最大10倍キャンペーンは目標達成、特別金利は年5.0％相当にSBIハイパー預金は、株式や投資信託などの購入を待つ間の待機資金を預けながら、比較的高い金利を受け取れる点が特徴