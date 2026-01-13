【モデルプレス＝2026/01/13】KEY TO LIT（キテレツ）が、1月20日発売の「non-no」3月号（集英社）特別版の表紙に初登場。2026年に叶えたい目標を語る。【写真】人気女優、STARTO人気ジュニアの“モテ伝説”明かす「他クラスの女子が走ってきて」◆KEY TO LIT「non-no」初表紙2025年2月のグループ結成以来、初の単独アリーナツアーの成功、パフォーマンス動画が“バズる”など、快進撃を続けるKEY TO LITが初登場。バレンタインデ