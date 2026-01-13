【モデルプレス＝2026/01/13】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、封入特典の第4弾が解禁された。【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿◆松田里奈、誕生日当日の特別カット解禁今回解禁されたのは、全6種の封入特典のうちの1種。写真集の撮影期間中に26歳の誕生日を迎えた松田が、オークランドのレストランで祝福を受けた特別なひとときを切り取った1枚で、