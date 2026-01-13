【モデルプレス＝2026/01/13】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月12日、自身のInstagramを更新。こだわりの昼食を披露し、話題となっている。【写真】40歳元モー娘。「カフェで出てきそう」子供達がおかわりした手作り昼食◆石川梨華、子供達から好評の「イカ明太パスタ」披露石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり「イカ明太パスタ」の写真を投稿。「子供達に味見させたら、美味しい！おかわり！ってだいぶ食べら