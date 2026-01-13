【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの谷尻萌が1月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳美人アナ「美脚に釘付け」スタイル際立つ“超ミニ”姿◆谷尻萌、花柄ミニワンピース姿披露谷尻は「知り合いのカメラマンさんに撮っていただいたシリーズ」とつづり、写真を投稿。カラフルな花柄のミニ丈のワンピースからほ、っそりとした脚が際立つコーディネートを披露し