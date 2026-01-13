【マクドナルド】では「すみっコぐらし」のおもちゃがついた「ハッピーセット®」を販売中。第1弾はお店やさん・第2弾はステーショナリーセット・第3弾は、第1弾と第2弾のおもちゃ全9種類のどれか1つがGETできます。今回は、第1弾で登場したお店やさんおもちゃをピックアップ。第3弾は1/9～スタートするので、すみっコぐらし好きはお見逃しなく！ 連結して遊べる！ すみっコぐらしのお店やさん