au向けKYG07となる京セラ製の未発表なスマホ「EB1241」がFCCを通過！アメリカ合衆国（USA）の連邦通信委員会（Federal Communications Commission：FCC）は19日（現地時間）、Kyocera（以下、京セラ）の未発表なスマートフォン（スマホ）「EB1241」が2025年12月18日（木）より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID（認証番号）は「JOYEB1241」で、電磁式の認証ラベルなどが公開されており、日本向けの認証（いわゆ