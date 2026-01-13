岡電バスが臨時バスを運行 岡山電気軌道(岡山市)は、大学入学共通テストが実施される2026年1月17日と18日、試験場のうちの岡山大学・岡山理科大学・山陽学園大学への臨時バスを運行します。 試験日の朝、岡山大学と岡山理科大学へはJR岡山駅西口から、山陽学園大学へは岡山駅東口から随時運行します。試験終了に合わせて帰りのバスも運行します。 岡山大学と岡山理科大学については、試験前日の1月16日に下見用の臨時バ