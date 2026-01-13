今夜(13日夜)から明日14日にかけては、近畿地方に寒気が流れ込むため、北部を中心に雪が降る見込みです。中部や南部も明日14日はぐっと寒くなるでしょう。明後日15日(木)も夜は広く雨や雷雨になり、近畿地方は天気の変化が目まぐるしい見込みです。今日13日日中は3月並みの暖かさ夜は北部や中部で雪に今日13日は寒冷前線が通過するため、近畿地方は昼過ぎにかけて一時雨や雷雨があるでしょう。その後は天気が持ち直し、中部や