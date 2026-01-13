スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」が登場！4年ぶりの復活となる「イーブイ東京ばな奈」と一緒に、ポケモン誕生30周年をお祝いすることができます☆ 東京ばな奈ワールド「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」  価格：8個入 1,512円（税込）期間：2026年1月14日(水)〜4月19日(日)頃まで販売店舗：東京ばな奈s（JR東