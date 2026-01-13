高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）に、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳の出演が決定した。【写真】夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳のキャラショットも公開！『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代