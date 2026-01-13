『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系／毎週木曜20時放送）の人気企画「ゴチになります！27（以下、ゴチ）」に新たに加わるメンバー2人のヒント動画が公開された。【動画】新メンバーAさんの正体は？一問一答で予想！昨年12月25日に放送されたゴチ最終戦では、矢部浩之・小芝風花・高橋文哉の3人がクビとなる衝撃の展開に。そして、“新メンバーは2人”という発表があった。1月15日19時からのゴチ新メンバー発表SP