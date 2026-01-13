日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）が、３月末で同局を退社することが１３日、分かった。スポーツ報知の取材によると、このほど正式に退社が決定。退社後もアナウンス業を継続する意向という。同局は「３月に退社することは事実です」とした。入社９年目の岩田アナが退社することになった。現在、同局系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行や、「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前