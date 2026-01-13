サッカーJ2のカターレ富山が、1月12日から高知キャンプをスタートさせ、13日午前、歓迎セレモニーが行われました。高知市の春野総合運動公園でキャンプをスタートさせたJ2のカターレ富山。高知でキャンプを行うのは、12年連続14回目となります。歓迎セレモニーでは、高知県や高知市などから土佐文旦やトマトなどが送られました。■カターレ富山 安達亮監督「環境が素晴らしくて我