１２日に投開票された群馬県前橋市長選で再選を果たした小川晶氏は、１４日に同市役所へ初登庁することが、市への取材で分かった。小川氏は１３日午後に市役所で当選証書を受け取る予定。市によると、同日は公務などはなく、１４日に初登庁となるという。小川氏は妻帯者の市職員とのラブホテル密会が報じられ、昨年１１月に辞職を表明。出直し立候補となった１２日投開票の市長選挙で勝利を収めた。