2026年1月21日に15周年を迎える、ディズニーストアで誕生したオリジナルキャラクター「UniBEARsity（ユニベアシティ）」15周年のアニバーサリーにふさわしい特別な描き起こしアートが登場するほか、記念キャンペーンなどが実施されます☆ ディズニーストア「UniBEARsity（ユニベアシティ）」15周年記念 Disney Universityに通う「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが、宿題に取り組む物語から生まれたディズ