吉本新喜劇のすっちーと島田珠代が１３日、大阪市内で、不動産会社「オープンハウス」のキャンペーン「オープンハウスをごひいきに！プロジェクト」に出演。関西圏と中京圏で放映されている同社ＣＭに出演中の２人は「ＯＰＥＮＨＯＵＳＥＬＩＦＥＤＥＳＩＧＮＰＡＲＫ大阪梅田」（大阪市北区）で一日店長も務めた。オープニングで珠代は「パンティーテックス」、続くコントですっちーはゲストのコットン・西村真二を