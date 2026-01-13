モデルでタレントの藤田ニコル（27）の夫で、俳優の稲葉友が12日、自身のインスタグラムを更新。33歳の決意を記した。この日、33歳の誕生日を迎えた稲葉。「本日33歳の誕生日でした。お祝いのコメントをくださった皆様ありがとうございました」とつづった。「たくさんの方々に支えていただいて生きる日々です。少しでもお返しできるよう励んでいきたいと思います。稲葉友でした」とした。稲葉は7日にスタートした日本テレ