中部電力の林欣吾社長中部電力が浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータを不正に操作した問題を巡り、林欣吾社長が15日に地元の御前崎市を訪れ、謝罪する方向で調整していることが13日、分かった。関係者によると、市長や市幹部、市議会関係者と面会する見通し。御前崎市議会は9日に原子力対策特別委員会臨時会合を開き、中部電の豊田哲也原子力本部長らが出席して謝罪した。中部電は近く林社長が地元を訪れると