東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、警視庁は13日、改めて容疑者立ち会いのもと、当時の再現をしました。警視庁は13日午前、横尾優祐容疑者を立ち会わせて、改めて当時の状況を確認しました。横尾容疑者は去年11月、盗難車で足立区の歩道上を暴走し、杉本研二さんを殺害した疑いで逮捕され、ほかにも女性1人が死亡し、12人が重軽傷を負いました。警視庁によりますと、横尾容疑者は杉本さんをはねた際に、ブレーキはかけ