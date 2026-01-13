愛知県岡崎市の産業廃棄物を扱う工場で火事があり、近くの山林にも燃え広がりました。報告「午前0時です。のり面に火の帯が伝わっているのが見えます」警察と消防によりますと、きのう午後10時半すぎ、岡崎市才栗町で、通りかかった人から「山で炎があがっている」などと消防に通報がありました。火事があったのは産業廃棄物を扱う工場で、火は北側にある山林にも延焼しましたが、消防車など31台が出動し、およそ7時間後のきょう午